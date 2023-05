Rušňoparáda ponúka prehliadku železničnej histórie i súčasnosti

Košice 6. mája (TASR) - Najväčšia prehliadka historických i moderných železničných vozidiel na Slovensku sa počas soboty a nedele (7. 5.) koná v košickom rušňovom depe. K hlavným atrakciám tohto ročníka Rušňoparády patrí viac ako storočná parná lokomotíva zvaná "Štvorkolák", ktorú obnovili a sprevádzkovali po 20-ročnej odstávke.



Podujatie pre verejnosť organizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom. K lákadlám patrí aj 72-ročný parný rušeň Papagáj z Popradu, historická motorová a ručná drezina, ako aj dieselový rušeň Sergej z Humenného, ktorý mal možnosť 'hrať' v hollywoodskom filme Mierotvorca. V zastúpení súčasných vozidiel sa predvedie najnovšia elektrická jednotka ZSSK prezývaná Panter. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Predposledný ročník Rušňoparády bol rekordný, prilákali sme viac ako 15.000 návštevníkov. Tento rok máme rovnako veľké očakávania, keďže toto podujatie bude opäť plné najrôznejšej historickej i modernej techniky, symbolických jázd po areáli depa či rôznych zábavných aktivít pre rodiny s deťmi," povedal generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.



Parnú lokomotívu "Štvorkolák" s tendrom z roku 1917 vyrobili v závode První Českomoravská. Jej oprava vyšla na 100.000 eur a sprevádzkovali ju len desať dní pred akciou. "Po nekonečných 20 rokoch opravárenských prác sa nám podarilo sprevádzkovať tento parný rušeň. Sú za tým tisícky dobrovoľníckych hodín," priblížil Peter Pajtáš, predseda Klubu historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach.



Rušňoparáda zahŕňa aj výstavu modelov rušňov zo starých železných skrutiek, vozenie sa v historických vozňoch či retro autobuse. Svoje schopnosti, techniku a výstroj predvedú hasičské, vojenské a policajné zložky.



Súčasťou je aj podujatie Študuj dopravu s predstavením študijných odborov z oblasti dopravy na stredných odborných školách. Žiakom a študentom ponúka kariérne poradenstvo s odporúčaním ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Záujemcovia si pritom môžu vyskúšať aj rušňový trenažér.



V sobotu sú brány depa otvorené od 9.00 do 17.30 h, pričom večer od 20.00 do 21.30 h sa uskutoční príchod Retro Expresu a nočné fotenie na točni. V nedeľu bude areál prístupný od 9.00 do 16.30 h.