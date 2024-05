Rušňoparáda v Košiciach opäť ponúkne prehliadku železničných vozidiel

Košice 23. mája (TASR) - Najväčšia prehliadka historických a moderných železničných vozidiel na Slovensku sa v Košiciach uskutoční nadchádzajúci víkend. Súčasťou 20. ročníka Rušňoparády bude aj rozlúčka s elektrickou jednotkou Pantograf. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.



"Minuloročná Rušňoparáda prilákala takmer 12.000 návštevníkov. Tento rok bude opäť najväčším lákadlom množstvo historických, ale aj moderných vlakov. Slávnostne sa rozlúčime s poslednou starou elektrickou jednotkou Pantografom," povedal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa s tým, že vyraďovanie starých vlakov je prirodzenou súčasť modernizácie vlakovej flotily.



Brány depa budú v sobotu (25. 5.) otvorené od 9.00 do 16.30 h a v nedeľu (26. 5.) od 10.00 do 15.00 h. Pripravené budú historické aj moderné železničné vozidlá, chill out zóna v modernej vlakovej jednotke 660/661 Panter či desiatky veteránov, ktoré sa v Košiciach pristavia v rámci akcie 500 km slovenských a ktoré ZSSK prepraví do Košíc autovlakom. Návštevníci si budú môcť pozrieť ich vykládku v priestoroch košickej autorampy.



Súčasťou Rušňoparády budú tiež rôzne aktivity vrátane nostalgických jázd či výstava na tému Študuj dopravu. "Toto podujatie, ktoré organizuje ZSSK v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom, je skvelou príležitosťou pre celú rodinu zažiť čaro železnice zblízka," dodal Drevický.



Ako pripomenul, medzi košickou železničnou stanicou a depom bude v hodinových intervaloch bezplatne premávať kyvadlová doprava. Depo ZSSK sa nachádza desať minút pešou chôdzou od stanice i centra mesta.