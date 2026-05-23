Rušňové depo cez víkend ovládne Rušňoparáda 2026
Autor TASR
Košice 23. mája (TASR) - Historické parné rušne, legendárne lokomotívy aj najmodernejšie vlakové súpravy predstavia na podujatí Rušňoparáda 2026 v Košiciach. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) otvorí v sobotu a v nedeľu (24. 5.) svoje rušňové depo pre verejnosť. Ako TASR informoval hovorca ZSSK Ján Baček, podujatie každoročne priláka tisíce návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia.
Rušňoparáda ponúkne historické aj moderné železničné vozidlá, komentované prehliadky depa, sprievodné jazdy či ukážky techniky zložiek integrovaného záchranného systému. Súčasťou programu budú aj modelová železnica, dreziny, prezentácie partnerov modernizácie vlakov ZSSK a atrakcie pre rodiny s deťmi.„Rušňoparáda nie je len o spomienkach na históriu. Je to miesto, kde verejnosť uvidí železnicu minulosti aj budúcnosti na jednom mieste,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Jedným z hlavných lákadiel podujatia bude elektrická poschodová jednotka Stadler KISS, ktorá patrí medzi najmodernejšie vozidlá osobnej železničnej dopravy v strednej Európe. Návštevníci si ju budú môcť prezrieť zblízka priamo v areáli depa.
Novinkou tohto ročníka budú komentované prehliadky dielní a technických pracovísk depa, ktoré sú počas bežnej prevádzky verejnosti neprístupné. Pre deti pripravili organizátori aj Vlakovú patrolu, ktorá hravou formou približuje svet železnice a železničných povolaní. „Rušňoparáda má v Košiciach výnimočnú atmosféru a dlhoročnú tradíciu. Pre mnohých návštevníkov je to každoročné stretnutie s históriou železnice, ale aj s ľuďmi, ktorí ju majú radi a venujú jej svoj čas a energiu. Sme radi, že môžeme byť opäť súčasťou podujatia, ktoré spája železničné generácie,“ uviedol Peter Rohaľ z Podvihorlatského železničného spolku.
Program doplní autogramiáda známych hostí, koncert, okružné jazdy retro busom a cestným vláčikom po Košiciach, ukážky policajnej, hasičskej a vojenskej techniky aj prezentácia dopravných škôl v rámci iniciatívy Študuj dopravu. Súčasťou bude aj uvedenie zberateľského pamätného 0 euro suveníru s motívom modernizácie vlakov ZSSK. Venovaný bude jednotkám Panter, ktoré sú súčasťou obnovy osobnej železničnej dopravy na Slovensku.
