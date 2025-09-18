Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025
Rušňové depo vo Zvolene ožije vďaka podujatiu Nostalgia železníc

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Návštevníci sa budú môcť povoziť historickými vlakmi na trati Zvolen nákladná stanica - Zvolen osobná stanica - Krupina.

Autor TASR
Zvolen 18. septembra (TASR) - Areál rušňového depa vo Zvolene v sobotu (20. 9.) ožije vďaka ďalšiemu ročníku podujatia Nostalgia železníc. Železničné múzeum SR v spolupráci s partnermi pripravilo program pre deti aj dospelých vrátane jazdy historických vlakov a sprievodných atrakcií. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.

Dodala, že návštevníci sa budú môcť povoziť historickými vlakmi na trati Zvolen nákladná stanica - Zvolen osobná stanica - Krupina. Ďalšou bude Zvolen nákladná stanica - Banská Bystrica. Cestovné sa platí v hotovosti priamo vo vlaku. Prvým vlakom podujatia bude historický motorový vlak na trati Zvolen - Krupina a späť, ktorý budú viesť motorové vozne M 131.1053 a M 131.1443, prezývané tiež Hurvínek. Alternatívne môžu Hurvínky nahradiť motorovými rušňami T 458.1079 Veľký Hektor a T 466.0254 Pielstick. „Prvý parný vlak pôjde na trati Banská Bystrica - Zvolen nákladná stanica a bude ho ťahať parný rušeň 486.007 Zelený Anton,“ podotkli organizátori.

Medzi 9.00 a 19.00 h pripravujú v rušňovom depe vo Zvolene výstavu parných, motorových i elektrických lokomotív a vozňov. „Všetkým cestujúcim v mimoriadnych vlakoch, ktorí majú záujem navštíviť výstavu, odporúčame z vlaku vystúpiť na stanici Zvolen nákladná stanica,“ konštatovali.

ŽSR pripomínajú, že tento rok symbolicky oslavujú 100 rokov, ako trať Zvolen - Krupina začala slúžiť na pravidelnú dopravu. Prevádzka sa začala 16. januára 1925. Podujatie tak podľa železníc pripomenie nielen výročie dôležitého železničného spojenia, ale aj históriu prostredníctvom železničných vozidiel.
