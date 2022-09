Rusovce sa vrátia do čias Rímskej ríše, konať sa tam budú Rímske hry

Bratislava 9. septembra (TASR) – Bratislavské Rusovce sa v sobotu (10. 9.) vrátia opäť takmer o 2000 rokov späť v čase. Konať sa tam bude tradičné podujatie Rímske hry, ktoré návštevníkov prenesú do čias Rimanov a obdobia, keď bola obec niekoľko storočí súčasťou severnej hranice Rímskej ríše a rozprestieral sa tam vojenský tábor Gerulata. Tento rok sa podujatie bude konať ako oslava zápisu antickej Gerulaty do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.



Návštevníkov privítajú doboví obyvatelia a legionári z antickej Gerulaty, ktorí prostredníctvom príbehov priblížia históriu, život a zaujímavosti z obdobia rímskeho impéria. "Ožijú hrdinské báje antického Ríma, príbeh o putovaní mladého Gala a vyvrcholia ukážkou cvičení rímskych vojenských jednotiek a vzburou gladiátorov," pozýva starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová.



Podujatie sa začína o 13.00 h pri múzeu Antická Gerulata zážitkovým sprievodom Rimanov, na ktorom sa zúčastní viac ako 100 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka. Ukončí ho večer v parku kaštieľa v Rusovciach premiéra slovenského historického dokumentárneho filmu Geruca.



Film rozoberá život Rimanov na južnej strane Dunaja, ktorí obývali severnú hranicu Rímskej ríše pred 1700 rokmi a vybudovali tam viacero miest a vojenských kastelov, pričom jedným z nich bola práve rusovská Gerulata. Príbeh filmu je o dvoch rímskych bratoch a ich láske ku krásnej Germánke. Vo filme odznejú skladby hudobného zoskupenia Synulia z Talianska, ktoré vytvára autentickú hudbu antického Ríma. Ich skladby odzneli napríklad vo filmoch Gladiátor či Osada (The Village), alebo v seriáli Rímska ríša (Empire).