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RÚTIL SA OBCOU 130 KM/H: Opitému mladíkovi zadržali vodičský preukaz
Vozidlo viedol iba 18-ročný mladík, ktorý mal vodičské oprávnenie len približne päť mesiacov.
Autor TASR
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Drietoma 19. novembra (TASR) - Trenčianski policajti sa pokúšali v obci Drietoma zastaviť vozidlo, ktoré išlo 128-kilometrovou rýchlosťou. Vodič na výstražné svetelné a zvukové znamenia policajného automobilu nereagoval a pokúsil sa uniknúť. Po zastavení mu v dychu namerali alkohol. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vodič na opakované signály na zastavenie nereagoval, pokračoval v jazde v snahe policajtom uniknúť. Opakovane menil smer jazdy, odbočoval do vedľajších ulíc a vracal sa späť na hlavnú cestu. Napokon výzvy policajtov uposlúchol a vozidlo zastavil pri jednom z rodinných domov,“ doplnila hovorkyňa.
Vozidlo viedol iba 18-ročný mladík, ktorý mal vodičské oprávnenie len približne päť mesiacov. Vo vozidle s ním boli ďalšie dve osoby. Dychová skúška odhalila u vodiča 0,75 promile alkoholu. Policajti mladému vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. Prípad polícia objasňuje.
„Vodič na opakované signály na zastavenie nereagoval, pokračoval v jazde v snahe policajtom uniknúť. Opakovane menil smer jazdy, odbočoval do vedľajších ulíc a vracal sa späť na hlavnú cestu. Napokon výzvy policajtov uposlúchol a vozidlo zastavil pri jednom z rodinných domov,“ doplnila hovorkyňa.
Vozidlo viedol iba 18-ročný mladík, ktorý mal vodičské oprávnenie len približne päť mesiacov. Vo vozidle s ním boli ďalšie dve osoby. Dychová skúška odhalila u vodiča 0,75 promile alkoholu. Policajti mladému vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. Prípad polícia objasňuje.