RÚVZ Bratislava eviduje od začiatku roka 114 prípadov čierneho kašľa
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava eviduje v Bratislavskom kraji od začiatku roka do 17. apríla 114 prípadov ochorenia čierny kašeľ. Za minulý rok bolo prípadov 916. RÚVZ o tom informoval na sociálnej sieti. Pripomína, že účinným prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je očkovanie.
„Vo vysokom riziku sú nekompletne očkované deti v prvom roku života. U nich môže mať ochorenie často závažný priebeh,“ upozornil úrad.
Základné očkovanie sa vykonáva v treťom, piatom a 11. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykonáva v šiestom roku a v 13. roku života dieťaťa. V dospelosti sa možno preočkovať v 30 rokoch. Očkovanie je vhodné aj počas tehotenstva, ozrejmil RÚVZ.
„Celokrajská zaočkovanosť detí narodených v roku 2023 bola na 96,3 percenta a u detí narodených v roku 2018 dosiahla hodnotu 92,7 percenta. Zaočkovanosť u detí v ročníku narodenia 2011 dosiahla úroveň 91,5 percenta,“ dodal úrad.
Čierny kašeľ (Pertussis) je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Chorý človek je nákazlivý už tri až štyri dni pred objavením sa klinických príznakov.
