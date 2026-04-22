RÚVZ Bratislava otvára poradňu, ponúkne testovanie na syfilis či HIV

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava otvára od 6. mája novú špecializovanú poradňu zdravia. Záujemcovia sa v nej môžu dať zadarmo otestovať na syfilis, HIV a hepatitídu B či C. RÚVZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Poradňa zdravia bude k dispozícii každú stredu od 12.00 do 15.00 h. „Ak si bol v riziku, máš otázky alebo iba zodpovedný prístup - testovanie je vždy správna a logická voľba. Krátke, jednoduché, bezplatné a s rešpektom k súkromiu,“ priblížil úrad. Pre optimálne podmienky odporúča sa na testovanie objednať telefonicky na čísle +421 917 426 009 alebo mailom na adresu sti.ba@uvzsr.sk.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle