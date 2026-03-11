< sekcia Regióny
RÚVZ Bratislava ponúkne bezplatnú analýzu vzoriek vody zo studní
Výsledky rozborov budú zverejnené v priebehu ďalšieho týždňa na webovej stránke v sekcii aktuality podľa prideleného identifikačného čísla a taktiež na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava budúcu stredu 18. marca ponúkne bezplatnú analýzu vzoriek pitnej vody zo studní na dusičnany a dusitany. Záujemcovia môžu doniesť vzorky vody v čase od 8.00 až 12.00 h alebo do naplnenia kapacity 200 vzoriek. Vodu je potrebné priniesť čerstvo odobratú v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová.
„Vzorku treba odoberať v deň vyšetrenia - nenechávajte vodu dlho stáť. Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť asi dve až tri minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí. Minimálny objem na analýzu je pol litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite. Fľašu môžete označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste - uveďte prosím adresu, na ktorej sa studňa nachádza, prípadne aj hĺbku studne,“ ozrejmila hovorkyňa.
RÚVZ Bratislava bude v tento deň poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasť zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody zo studní, úpravy pitnej vody, ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
