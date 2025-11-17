Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025Meniny má Klaudia
< sekcia Regióny

RÚVZ Bratislava poskytne na dva dni bezplatné poradenstvo

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Poradenstvo bude zamerané na zdravý životný štýl, ľudia si tiež môžu nechať zmerať hladinu cukru v krvi a krvný tlak.

Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava poskytne v utorok a v stredu (18. a 19. 11.) bezplatné poradenstvo pre verejnosť pri príležitosti Svetového dňa diabetu. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová.

Poradenstvo bude zamerané na zdravý životný štýl, ľudia si tiež môžu nechať zmerať hladinu cukru v krvi a krvný tlak. „Na vyšetrenie treba prísť nalačno,“ upozornil RÚVZ. Odborníci budú k dispozícii od 8.00 do 12.00 h.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.