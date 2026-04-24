RÚVZ Bratislava za rok 2025 eviduje 6 prípadov kliešťovej encefalitídy
Najvhodnejšie je začať s očkovaním v zimných mesiacoch, prípadne na jar.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava evidoval v minulom roku v Bratislavskom kraji šesť prípadov kliešťovej encefalitídy. V tomto roku zatiaľ neeviduje žiadny. RÚVZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Pripomína, že účinným prostriedkom ochrany pred ochorením je očkovanie. „Očkovanie patrí medzi povinné očkovanie u osôb profesionálne vystavených riziku nákazy a medzi odporúčané očkovanie alebo očkovanie na vlastnú žiadosť. Odporúča sa všetkým vo veku od jedného roka, ktorí žijú v oblastiach s výskytom ochorenia, ďalej osobám pracujúcim v týchto oblastiach alebo cestujúcim do rizikových oblastí. Očkovanie poskytuje mimoriadne účinnú ochranu a pozostáva z troch očkovacích dávok očkovacej látky. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá tri roky, preto po ich uplynutí treba podať posilňovaciu dávku,“ ozrejmil úrad.
Najvhodnejšie je podľa neho začať s očkovaním v zimných mesiacoch, prípadne na jar. „Počas zimy je aktivita kliešťov nízka a organizmus má dostatok času vytvoriť si protilátky v adekvátnom množstve skôr, ako nastane obdobie aktivity a masívneho výskytu kliešťov. Kliešte môžu začínať svoju aktivitu pri teplote nad päť stupňov Celzia,“ ozrejmil úrad.
Súčasťou prevencie je aj ochrana pred prisatím kliešťa v prírode, a to najmä vhodným oblečením (dlhé nohavice, najlepšie zakasané do ponožiek), používaním účinných repelentov. Po návrate z prírody úrad odporúča dôkladne si prezrieť celé telo a v prípade nálezu kliešťa ho čo najskôr odstrániť.
„Pri kontrole pravidelného očkovania bola vykonaná i kontrola iných druhov očkovania u detí do 15 rokov života. V kontrolovanom období bolo v Bratislavskom kraji na žiadosť rodičov, respektíve na odporúčanie ošetrujúceho lekára alebo epidemiológa, zaočkovaných 47.309 detí do 15 rokov života, z toho bolo očkovaných proti vírusovej hepatitíde typu A 7760 detí, teda 13,1 percenta,“ dodal úrad.
Kliešťová encefalitída je infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej encefalitídy, rezervoárom sú drobné myšovité cicavce a vtáky. Nákazu z divých zvierat môžu kliešte preniesť aj na domáce zvieratá, napr. ovce, kravy, kozy, ktorých nepasterizované mlieko a výrobky z neho môžu byť tiež faktorom nákazy. K nákaze u človeka dochádza jeden až tri týždne po zaklieštení infikovaného kliešťa alebo po konzumácii nepasterizovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov z infikovaného zvieraťa.
