RÚVZ chce okres Rožňava zaradiť do červenej farby

Rožňava 8. septembra (TASR) – V uplynulých dvoch týždňoch zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rožňave výraznejší nárast nových prípadov ochorenia COVID-19. V rámci okresu evidujú dve ohniská, ochorenie sa však šíri aj komunitne. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Jozef Varga s tým, že protiepidemická komisia jednohlasne navrhla, aby bol okres Rožňava zaradený do červenej farby COVID automatu.



„V okrese Rožňava sme zaznamenali na konci 34. týždňa zvýšený počet prípadov ochorenia COVID-19. Z dôvodu mierne zvýšeného počtu pozitivity sme sa rozhodli masívne zvýšiť testovanie metódou PCR. Zároveň sme identifikovali ako možné riziko návrat ľudí z dovoleniek a začiatok školského roka,“ vysvetlil Varga. Ako dodal, zvýšený počet pozitívnych prípadov zaznamenávali v okrese aj počas 35. týždňa, a to vďaka dohľadávaniu kontaktov.



V rámci okresu hygienici aktuálne evidujú dve ohniská nákazy. Ochorenie sa rozšírilo medzi pracovníkmi kuchyne rožňavskej nemocnice aj medzi pedagógmi Strednej odbornej školy technickej v Rožňave. Vydávanie stravy v nemocnici zabezpečuje náhradný personál, stredná škola prešla na dištančnú formu vzdelávania.



„Z počtu 67 pozitívnych prípadov v okrese Rožňava za 35. kalendárny týždeň evidujeme 16 prípadov v súvislosti s ohniskom nákazy v nemocnici a 11 prípadov na strednej škole. Ostatné prípady predstavujú skôr sporadický alebo rodinný výskyt a podporili nás v rozhodnutí dať návrh na mimoriadne sprísnenie COVID automatu, pretože už nejde o ohraničené alebo importované nákazy, ale svedčia o komunitnom prenose,“ uviedol regionálny hygienik.



Zo štatistík RÚVZ vyplýva, že väčšinu nových prípadov ochorenia COVID-19 tvoria nezaočkovaní pacienti, podiel očkovaných na nových prípadoch predstavuje približne 33 percenta. „Treba poukázať na to, že na základe epidemiologického vyšetrovania sme zistili, že očkovaní ľudia sú často bezpríznakoví alebo s miernymi príznakmi, pričom pri neočkovaných zaznamenávame vo zvýšenej miere príznaky aj ťažší priebeh,“ doplnil Varga.



Podľa regionálneho hygienika sú v okrese na nárast prípadov lepšie pripravení ako pri prvej či druhej vlne pandémie nového koronavírusu. RÚVZ napriek tomu navrhuje zaradiť okres do červenej farby COVID automatu, neodporúča organizovať žiadne hromadné podujatia a vyzýva rodičov, aby využili možnosť samotestovania detí v školách.



„V prípade, ako je tento, ak sa situácia rapídne zhoršuje, si nemôžeme dovoliť čakať niekoľko dní. Je dôležité, aby obyvatelia pochopili, že prísnejšie opatrenia neprijímame z toho dôvodu, aby sme ich cielene obmedzovali, ale pre to, aby sme ochránili ich zdravie a hlavne zdravie najrizikovejších skupín,“ uzavrel Varga.