Evidujú podnety občanov na znečistenie priehrady i ovzdušia vo Zvolene

Zvolen 11. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene eviduje podnety občanov na znečistenie vodnej plochy Môťovskej priehrady a priľahlého územia. TASR o tom informoval v súvislosti so stanoviskom opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



Pripomína, že patrí len medzi spolupracujúce úrady, ktoré sledujú a hodnotia vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie ľudí. Na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia vydáva stanoviská o vplyve vybranej znečisťujúcej látky na zdravie človeka. "V súčasnosti však nedisponujeme spomínanými rozbormi, a tak nemôžeme vyhodnotiť situáciu bez potrebných podkladov," objasňuje RÚVZ.



Dodal, že v prípade znečistenia ovzdušia odporúča viaceré opatrenia. Obmedziť pobyt vonku len na nevyhnutný čas a nevyvíjať aktivity, ktoré by zvýšili intenzitu dýchania. Týka sa to fyzickej práce i športu. Pripomína, že treba obmedziť vetranie, prípadne otvoriť okno na kratšie. Zvýšiť sa má tiež intenzita upratovania vnútorných priestorov. "V prípade príznakov ochorenia treba kontaktovať svojho lekára. Prvé príznaky ochorenia dýchacieho ústrojenstva treba začať liečiť včas," doplnil.



Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek uviedol, že oddelenie enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality sa prípadom zaoberá od decembra 2024. Vyšetrovateľ spolupracuje so Slovenskou inšpekciou životného prostredia a ďalšími odbornými organizáciami. "Pracovníci laboratórií odobrali vzorky na analýzu. Výsledky všetkých analýz a kontrol budú slúžiť ako podklad pre ďalší postup vyšetrovateľa," podotkol s tým, že v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie.



Znečistenie čiernou sadzou sa vo Zvolene objavilo prvýkrát ešte vlani v novembri. Problém sa týka najmä sídliska Sekier, ktoré sa nachádza v blízkosti priemyselnej zóny, no znečistenie sa objavilo aj v širšom okolí. PS si nechalo vypracovať certifikovanú analýzu sadze v chemickom laboratóriu, výsledky preukázali prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov. Na znečistenie už pred mesiacmi upozorňovala zvolenská mestská poslankyňa Denisa Záchenská, namiesto odpovedí úradov a inštitúcií však podľa vlastných slov naráža na spochybňovanie a nečinnosť.