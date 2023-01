RÚVZ: Kontroly stánkového predaja počas trhov odhalili aj nedostatky

Bratislava 14. januára (TASR) – Príprava občerstvenia zo surovín po dátume spotreby, potraviny neznámeho pôvodu či nevyhovujúca manipulácia so surovinami. Aj také nedostatky odhalili hygienici v zariadeniach stánkového a ambulantného predaja počas vlaňajších vianočných, respektíve mikulášskych trhov v Bratislavskom kraji. Na sociálnej sieti o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Od 29. novembra do 16. decembra minulého roka vykonali 48 kontrol v 44 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja. Počas nich zistili tiež odborníci chýbajúce označenie na potravinách či nevyhovujúcu prevádzkovú hygienu. "Uložených bolo osem blokových pokút v celkovej sume 1250 eur. A uložené boli aj štyri opatrenia na mieste v zmysle zákona o potravinách," spresnil RÚVZ.



Kontroly boli zamerané na prípravu, manipuláciu pokrmov a nápojov, vysledovateľnosť potravín, dátum spotreby a minimálnu trvanlivosť potravín či označovanie alergénov a prídavných látok. Nevyhla sa ani prevádzkovej hygiene, dodržiavaniu zásad pri skladovaní potravín a nápojov i osobnej hygieny zamestnancov. Súčasťou kontrol bol aj odber vzoriek na laboratórnu analýzu. Tie boli odobrané zo zemiakovej placky, klobásy do hot-dogu, pečenej klobásy i plnenej lokše.