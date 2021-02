RÚVZ Košice navrhuje, aby sa školy od pondelka neotvorili

Košice 6. februára (TASR) – Základné ani materské školy v Košiciach by sa od pondelka (8. 2.) nemali otvoriť. Navrhla to riaditeľka košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Zuzana Dietzová. Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, definitívne o tom rozhodne okresný krízový štáb, ktorý zasadne v sobotu o 18.00 h.



Dietzová svoj návrh zdôvodnila zvyšujúcim sa výskytom britskej mutácie nového koronavírusu, ktorá medzi pozitívne testovanými ľuďmi v Košiciach dosahuje viac ako 80 percent, ako aj kritickou situáciou v košických nemocniciach a závažným priebehom ochorenia u nakazených osôb. Ďalšími dôvodmi sú podľa nej aj zvyšujúce sa čísla u detí vo veku do desať rokov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Od začiatku roka ich evidujú 86, pričom u väčšiny z nich sa potvrdila britská mutácia.



Regionálna hygienička zdôraznila, že denný nárast pozitívne testovaných v meste a v okrese Košice-okolie sa za uplynulých 14 dní drží na čísle 500 osôb a neznižuje sa. Takisto uviedla, že počet úmrtí na ochorenie COVID-19 každý týždeň prudko rastie. Celkovo na nový koronavírus zomrelo v Košiciach a okolí za viac ako päť týždňov spolu 320 ľudí, za posledný týždeň ich bolo 75.



„Vzhľadom na vyššie spomínané čísla žiadam prehodnotiť rozhodnutie o návrate detí v okresoch Košice a Košice-okolie do škôl. Navrhujem zotrvať pri súčasnom režime školskej dochádzky s tým, žeby materské školy a prvý stupeň základných škôl navštevovali iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,“ povedala Dietzová.



Podľa nej by rodičia, ktorých deti zostanú doma a budú sa vyučovať on-line, mali mať aj naďalej nárok na pandemickú OČR.