RÚVZ nariadil v Košiciach pravidelnú jesennú celoplošnú deratizáciu

Košice 22. októbra (TASR) – Zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov, respektíve deratizáciu, nariadil na území mesta Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach. Mesačný termín na to uplynie 20. novembra. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Podľa RÚVZ je jediným efektívnym spôsobom regulácie škodlivých hlodavcov pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne schválenými prípravkami. Termín stanovujú podľa reprodukčného cyklu živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. „Tunajší správny orgán sporadicky zaznamenáva podnety občanov na výskyt hlodavcov, najmä potkanov, pri obytných domoch, na verejných priestranstvách, na neudržiavaných pozemkoch a na nezabezpečenie odstránenia uhynutých hlodavcov aj po vykonaní deratizácie,“ uvádza s tým, že riešenie tohto problému si vyžaduje vykonať preventívnu deratizáciu koordinovane v najkratšom časovom období.



Mesto Košice a jeho mestské časti sú povinné zabezpečiť celoplošnú deratizáciu na celom území mesta, a to nielen v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve, ale aj na verejných priestranstvách. Mesto na svojej webovej stránke informuje, že bude zabezpečovať deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.



Deratizáciu majú zabezpečiť aj právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia aj fyzické osoby. Podrobnosti uvedeného nariadenia sú zverejnené na webovej stránke RÚVZ.