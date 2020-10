COVID-19 sa v rámci Bratislavského kraja šíri najmä v rodinách

Bratislava 14. októbra (TASR) - Bratislavskí epidemiológovia zaznamenávajú šírenie ochorenia COVID-19 najmä v rodinách, ale aj na pracoviskách či v školských a predškolských zariadeniach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.



Najmladšie pozitívne testované na nový koronavírus bolo v utorok (13. 10.) sedemročné dieťa, najstaršou bola 77-ročná žena.



"Naďalej pokračujeme v aktívnom vyhľadávaní a testovaní úzkych kontaktov pozitívnych osôb, nariaďujeme potrebné karanténne opatrenia pozitívnych osôb a ich kontaktov," uviedli hygienici.



V dôsledku šírenia ochorenia bude v hlavnom meste SR do 19. októbra zatvorená celá materská škola (MŠ) na Tabakovej ulici. Karanténne opatrenia platia do piatka (16. 10.) aj u žiakov 4. F triedy a zamestnancov na Obchodnej akadémii Imricha Karvaša na Hrobákovej ulici v Bratislave.



Prerušený výchovno-vzdelávací proces majú do soboty (17. 10.) aj niektoré triedy na Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave.



"Podrobiť sa karanténnym opatreniam musia niektoré deti a pedagógovia z MŠ na Záhradnej 34 v Pezinku," spresnili hygienici s tým, že u dieťaťa navštevujúceho toto zariadenie sa potvrdil nový koronavírus.