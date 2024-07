Prešov: Nemôžeme manažovať pacientov so žltačkou v iných regiónoch

Prešov 17. júla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove nemá v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A (VHA) v kompetencii manažment pacientov v nemocniciach v iných regiónoch. V reakcii na podieľanie sa na riešení situácie s prípadmi žltačky na východnom Slovensku to uviedol regionálny hygienik RÚVZ v Prešove Jozef Varga.



Ako povedal, RÚVZ v Prešove má územnú pôsobnosť pre okresy Prešov a Sabinov, nemá teda zákonnú možnosť nariaďovať nemocniciam v iných regiónoch opatrenia. "V rámci našich zákonných možností nemáme mandát na vedenie rozhovoru so zdravotníckymi zariadeniami v rámci Slovenska o určovaní príjmu pacientov," uviedol Varga.



Nemocnica v Prešove aktuálne patrí podľa neho pod Ministerstvo obrany (MO) SR. V zmysle platnej legislatívy je orgánom verejného zdravotníctva pre nemocnicu v Prešove rezortný hygienik MO SR.



"Úlohou RÚVZ v Prešove je prijímať protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy, ktoré realizujeme v našom územnom obvode. Pri našej práci komunikujeme nielen s nakazenými a ich úzkymi kontaktmi, ale aj s celou komunitou, samosprávami, pediatrami, komunitnými pracovníkmi, políciou, neziskovými organizáciami, poštami, podnikateľmi, verejnými prepravcami a zdravotníckymi zariadeniami za účelom zjednotenej a efektívnej spolupráce," uviedol Varga.



Ako povedal, RÚVZ v Prešove v tejto súvislosti vykonáva aj osvetovú činnosť, prednášky, školenia, kde zdôrazňuje dôležitosť základných hygienických návykov a význam očkovania v populácii.



V michalovskej nemocnici bolo v utorok (16. 7.) hospitalizovaných 12 pacientov s hepatitídou typu A (VHA). K dispozícii mali ďalšie štyri lôžka pre pacientov s týmto ochorením. Pre TASR to uviedla PR špecialistka Penta Hospitals Bianka Krejčíová.



Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove mala v utorok na infekčnom oddelení 35 pacientov s VHA, väčšina hospitalizovaných boli deti. Ako uviedla PR manažérka prešovskej nemocnice Martina Pavliková, kapacity oddelenia sú naplnené. Nemocnica podľa nej požiadala o pomoc a súčinnosť RÚVZ v Prešove, aby sa na riešení tejto závažnej situácie podieľali aj ďalšie zdravotnícke zariadenia.



V prešovskej nemocnici od vlaňajšej jesene evidujú zvýšený počet pacientov hospitalizovaných v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A. Nemocnica uviedla, že 82 percent pacientov je však z iných okresov, najmä zo Starej Ľubovne - osady Podsadek. Ďalší pacienti sú z okresov Humenné, Bardejov, Stropkov, z osady Jarovnice a predpokladajú, že pacientov nakazených týmto vírusovým ochorením bude pribúdať.