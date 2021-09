Regionálni hygienici: Buďte zodpovední voči sebe, ale aj iným

Bratislava 19. septembra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava vyzýva obyvateľov na zodpovednosť voči sebe, ale aj ostatným. Reaguje tak na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, za ktorou podľa regionálnych hygienikov stojí aj nedodržiavanie opatrení či povinností. Pripomínajú, že počty ochorení budú rásť v závislosti od disciplíny a zodpovednosti každého.



Medzi pozitívnymi prípadmi eviduje aj tie importované z obľúbených dovolenkových destinácií i z krajín, odkiaľ prichádzajú ľudia na Slovensko za prácou. Počet prípadov stúpa aj medzi deťmi v predškolských a školských zariadeniach. Malé ohniská boli zaznamenané v rodinách a na pracoviskách. Hygienici ubezpečujú, že všetky potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji prešetrili, nariadili domácu izoláciu či karanténu.



"Bohužiaľ, sú medzi nami ľudia, ktorí sa po návrate zo zahraničia, kde COVID-19 nabral na sile, nezaregistrujú na eHranica, sú medzi nami ľudia, ktorí nedodržiavajú domácu karanténu/izoláciu a žijú medzi nami ľudia, ktorí s príznakmi ochorenia COVID-19 chodia do práce, nakupujú, cestujú MHD, stretávajú sa s priateľmi a známymi," konštatujú hygienici na sociálnej sieti.



Keďže v Bratislavskom kraji pribúdajú nové prípady v desiatkach za deň, zvýšila sa aj incidencia a od pondelka (20. 9.) sa mení COVID automat aj v tomto kraji. V zelenej farbe, teda v stupni monitoringu, ostáva len okres Pezinok. Bratislava spolu s okresmi Senec a Malacky sa dostávajú do oranžovej farby, teda prvého stupňa ostražitosti.



"Čím skôr si uvedomíme, čo zmena farby znamená pre podnikateľov, prevádzky a každodenný život, tak možno rýchlejšie pochopíme, že nariaďovanie opatrení má svoj zmysel a jasný cieľ, a to zachytiť nekontrolovateľné šírenie nového koronavírusu a jeho mutácií medzi obyvateľmi nášho kraja," odkazuje RÚVZ.