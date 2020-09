RÚVZ sprísňuje opatrenia v okresoch Bratislava, Senec a Pezinok

Bratislava 5. septembra (TASR) - V okresoch Bratislava, Senec a Pezinok sa od nedele (6. 9.) do 30. septembra zakazuje organizácia hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Dovolená nie je ani organizácia akcií v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb. Zakázané budú aj návštevy v nemocniciach a interiéroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. Vyplýva to z opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.