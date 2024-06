RÚVZ Trnava: Do prevádzky zatiaľ v regióne uviedli päť kúpalísk

Trnava 26. júna (TASR) - V okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec zatiaľ uviedli do prevádzky päť kúpalísk. TASR to potvrdili z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave.



Kladné rozhodnutie hygienikov dostalo k 19. júnu letné kúpalisko v rámci komplexu Aquapark Trnava, kúpalisko Kamenný mlyn a kúpalisko Castiglione v Trnave, tiež termálne kúpalisko Eva v Piešťanoch a letné kúpalisko v Cíferi - Páci. V územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Trnave nie sú evidované prírodné lokality.



"Pri výkone štátneho zdravotného dozoru pred začatím prevádzky umelých kúpalísk bol hodnotený technický stav bazénov, požiadavky na dispozičné riešenie, vybavenie priestorov a zariadení kúpaliska, zabezpečenie stáleho dohľadu dostatočným počtom plavčíkov, prevádzkový poriadok a celková vybavenosť areálov," priblížili hygienici.