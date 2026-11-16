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NOVÉ PRÍPADY ŽLTAČKY: Evidujú ich v TÝCHTO obciach Trnavského kraja
RÚVZ Trnava eviduje dva nové prípady ochorení na žltačku typu A
Autor TASR
Trnava 16. novembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave eviduje dva nové prípady ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (VHA), z toho jeden prípad z obce Voderady a jeden z obce Pavlice. TASR to uviedla Zuzana Kováčová z RÚVZ.
Dva nové prípady sú z 12. novembra. „Tieto ochorenia boli aktívne zistené v rámci nariadeného lekárskeho dohľadu. V epidemiologickom vyšetrení sa naďalej pokračuje,“ priblížila. Hygienici minulý týždeň informovali o výskyte deviatich prípadov ochorenia v Pavliciach.
RÚVZ so sídlom v Trnave na základe epidemiologického vyšetrenia v ohnisku nákazy určil osoby, ktoré sú podozrivé z nákazy. Týmto osobám boli nariadené tzv. karanténne opatrenia, keď sú pod lekárskym dohľadom, to znamená, že sa podrobujú príslušným laboratórnym vyšetreniam a očkovaniu.
Lekársky dohľad sa nariaďuje na obdobie maximálneho inkubačného času, čiže na 50 dní od posledného kontaktu s chorým. Vzhľadom na epidemický výskyt ochorení vírusovej hepatitídy typu A boli v obci Pavlice nariadené protiepidemické opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia formou vyhlášky.
Dva nové prípady sú z 12. novembra. „Tieto ochorenia boli aktívne zistené v rámci nariadeného lekárskeho dohľadu. V epidemiologickom vyšetrení sa naďalej pokračuje,“ priblížila. Hygienici minulý týždeň informovali o výskyte deviatich prípadov ochorenia v Pavliciach.
RÚVZ so sídlom v Trnave na základe epidemiologického vyšetrenia v ohnisku nákazy určil osoby, ktoré sú podozrivé z nákazy. Týmto osobám boli nariadené tzv. karanténne opatrenia, keď sú pod lekárskym dohľadom, to znamená, že sa podrobujú príslušným laboratórnym vyšetreniam a očkovaniu.
Lekársky dohľad sa nariaďuje na obdobie maximálneho inkubačného času, čiže na 50 dní od posledného kontaktu s chorým. Vzhľadom na epidemický výskyt ochorení vírusovej hepatitídy typu A boli v obci Pavlice nariadené protiepidemické opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia formou vyhlášky.