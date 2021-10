V Banskej Bystrici začínajú s bezplatným kurzom znižovania nadváhy

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) – Čoraz viac ľudí má problémy s nadváhou, niektorí sa to snažia riešiť, hoci ich to stojí nemalé peniaze, iní nie. Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici prichádza s bezplatným kurzom znižovania nadváhy, aby im pomohlo k zdravšiemu životu. TASR o tom v pondelok informovala Michaela Ondirová z banskobystrického RÚVZ.



„Kurz znižovania nadváhy je určený pre všetkých vo veku od 18 rokov, ktorým prekážajú nadbytočné kilá a nevedia si s nimi rady. Bude prebiehať v priestoroch úradu formou pravidelných stretnutí jeden raz za dva týždne. Súčasťou bude teoretické i praktické vzdelávanie v oblasti racionálneho stravovania, zdravého pohybu, analýza nesprávnych návykov a rozbor jedálnička. Účastník absolvuje bezplatné vstupné a výstupné vyšetrenie, ktoré zahŕňa vyšetrenie celkového cholesterolu, glykémie, tukov v krvi a HDL cholesterolu vrátane antropometrických meraní,“ priblížila Ondirová.



Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. októbra na e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk alebo na telefónnom čísle 048/4367 422. Ak by došlo k zhoršeniu epidemickej situácie, kurz sa bude realizovať on-line formou.