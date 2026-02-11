Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislavskom kraji prerušilo vyučovanie viacero škôl a škôlok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - V Bratislavskom kraji prerušilo vyučovanie v šiestom kalendárnom týždni šesť materských škôl (MŠ) a štyri základné školy (ZŠ). Dôvodom bola zvýšená chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o tom informoval na sociálnej sieti.

Išlo o dve MŠ v okrese Bratislava III, jednu v okrese Bratislava IV a tri MŠ v okrese Senec. Vyučovanie bolo prerušené aj v ZŠ v okrese Bratislava II, okrese Bratislava V, okrese Pezinok a okrese Senec.

Hygienici ďalej priblížili, že v šiestom kalendárnom týždni vzrástla chorobnosť v Bratislavskom kraji na akútne respiračné ochorenia oproti minulému týždňu o 27,2 percenta. Najvyššiu chorobnosť podľa RÚVZ zaznamenali v okrese Bratislava V, najnižšiu v okrese Pezinok. Výskyt chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia sa zvýšil o 64 percent. Najvyššia chorobnosť bola v okrese Senec, najnižšia v okrese Malacky.

„Komplikácie malo 68 pacientov,“ dodali hygienici s tým, že komplikácie predstavovali sinusitídy, otitídy a pneumónie.
