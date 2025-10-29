< sekcia Regióny
RÚVZ: V Bratislavskom kraji stúpol výskyt prípadov chrípky
Naopak, celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 43. týždni oproti predošlému klesla o 3,9 percenta.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - V Bratislavskom kraji v 43. týždni stúpla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 33,5 percenta. Celkovo lekári zaevidovali 65 prípadov. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Bratislava V. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20- až 59-ročných osôb,“ priblížil úrad. Komplikácie boli hlásené u 27 prípadov z celkového počtu ochorení, boli to sínusitídy (19), otitídy (7), pneumónie (1).
Naopak, celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 43. týždni oproti predošlému klesla o 3,9 percenta. Nahlásených bolo 1459 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava III, najnižšia v okrese Senec. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine do piatich rokov.
„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Bratislava V. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20- až 59-ročných osôb,“ priblížil úrad. Komplikácie boli hlásené u 27 prípadov z celkového počtu ochorení, boli to sínusitídy (19), otitídy (7), pneumónie (1).
Naopak, celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 43. týždni oproti predošlému klesla o 3,9 percenta. Nahlásených bolo 1459 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava III, najnižšia v okrese Senec. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine do piatich rokov.