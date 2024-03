Hygienici v Čadci riešili možný dovoz kontaminovaných jahôd do jedálne

Bratislava/Čadca/Kysucké Nové Mesto 20. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Čadci riešil možné dodanie kontaminovaných jahôd predávaných v Poľsku do zariadenia školského stravovania na základnej škole v Krásne nad Kysucou. Ochorenie na žltačku typu A sa medzi žiakmi a zamestnancami nepotvrdilo. Vyplýva to zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci okamžite aktívne komunikoval s vedením školy a miestne príslušným lekárom o opatreniach za účelom zamedzenia možného vzniku a šírenia ochorenia a ďalšieho postupu," uviedli hygienici. Rodičia boli informovaní o potrebe sledovať priebežne zdravotný stav detí.



"Úrad verejného zdravotníctva SR ihneď po zistení možného podozrenia a medializovaných informácií z Poľska kontaktoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR s požiadavkou o súčinnosť pri overení dôveryhodnosti medializovaných informácií, o preverenie dodávateľa predmetných jahôd s danou šaržou, ktoré dodal na Slovensko, ako aj o súčinnosť pri možnom laboratórnom vyšetrení vzorky z inkriminovanej šarže čerstvých jahôd," priblížila hlavná hygienička Tatiana Červeňová.



RÚVZ Čadca zároveň postúpil informáciu všetkým školským zariadeniam v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, aby zabezpečili konkrétne opatrenia v prípade, že by im tieto potraviny s danou šaržou boli dodané.