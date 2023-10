RÚVZ v Košiciach eviduje od začiatku tohto týždňa 28 prípadov žltačky

Košice 5. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach eviduje od začiatku tohto týždňa 28 prípadov vírusovej hepatitídy typu A. Aktívne ohniská zaznamenal najmä v obciach Boliarov, Rankovce a Kecerovce v okrese Košice-okolie, kde nariadil mimoriadne očkovanie detí vo veku od jedného do 15 rokov. Pre TASR to uviedla vedúca odboru epidemiológie úradu Veronika Tarkovská.



"Opatrenia v ohniskách nákazy sú zabezpečované v súlade s platnou legislatívou. Osobám, ktoré sa s chorými kontaktovali, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a aktívnej imunizácie - podanie očkovacej látky proti VHA," spresnila. Úzke kontakty podľa jej slov poučili o sprísnených preventívnych opatreniach, medzi ktoré patrí najmä osobná hygiena s dôrazom na časté umývanie rúk.



"V predškolských a školských zariadeniach, ktoré navštevovali choré deti, bol rozhodnutiami regionálneho hygienika určený rozsah a spôsob vykonávania dezinfekcie," dodala Tarkovská.



Detská fakultná nemocnica v Košiciach v stredu (4. 10.) informovala, že situácia v súvislosti s VHA je alarmujúca, všetkých 25 lôžok jej infekčného oddelenia je obsadených práve pacientami so žltačkou.



Situácia sa zhoršuje aj v prešovskej nemocnici, kde bolo v stredu hospitalizovaných 85 pacientov s VHA, pričom kapacita infekčného oddelenia je 90 lôžok. V okrese Prešov hygienici evidujú viac ako 130 prípadov žltačky.