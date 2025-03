RÚVZ v Košiciach rozšíril svoje sídlo na Ipeľskej za 3,8 milióna eur

Košice 16. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach rozšíril svoje sídlo na Ipeľskej ulici. Po výstavbe a kolaudácii prístavby objektu začal aktuálne so sťahovaním útvarov, ktoré dosiaľ pôsobili v iných častiach mesta. TASR to potvrdila vedúca odboru ekonomiky a prevádzky košického RÚVZ Milena Pancáková.



Celkové náklady na prístavbu vo výške zhruba 3.832.000 eur boli hradené zo štátneho rozpočtu. "Dôvodom na realizáciu prístavby bolo riešenie nevyhovujúceho priestorového vybavenia úradu. Budovy boli rozmiestnené vo viacerých častiach mesta a údržba budov, predovšetkým v Starom Meste bola pre náš úrad už dlhodobo finančne neudržateľná," uviedla Pancáková.



Výstavba prístavby sa začala na jeseň 2023, dodávateľ ju dokončil a odovzdal vlani v novembri. Následný proces kolaudácie bol ukončený koncom februára.



"Aktuálne sa začalo sťahovanie jednotlivých útvarov do nových priestorov v rámci budovy na Ipeľskej č. 1 a následne budú do prístavby sťahované aj odborné útvary z budovy na Rooseveltovej č. 8," priblížila vedúca odboru ekonomiky a prevádzky RÚVZ.



Plánované je aj uvoľnenie priestorov RÚVZ na Sennom trhu č. 4 s presunom laboratórií odboru lekárskej mikrobiológie, čo však bude možné až po čiastočnej rekonštrukcii priestorov na Ipeľskej.



Sťahovaním tak dôjde k uvoľneniu budovy na Rooseveltovej 8, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a budovy na Sennom trhu 4. Oba historické objekty si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu. Podľa úradu s nimi bude naložené ako s prebytočným nehnuteľným majetkom v zmysle príslušných ustanovení zákona o správe majetku štátu.