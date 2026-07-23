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V Košiciach vydali zákaz kúpania v jazere v MČ Nad jazerom
Kontakt s kontaminovanou vodou môže najmä u detí a citlivých osôb vyvolať podráždenie pokožky a očí, tráviace ťažkosti či ďalšie zdravotné komplikácie.
Autor TASR
Košice 23. júla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach vydal s okamžitou platnosťou zákaz kúpania v jazere v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom. Reaguje tak na rozbor vody, ktorý preukázal prekročenie povoleného množstva cyanobaktérií - siníc. Informovala o tom MČ na sociálnej sieti.
Kontakt s kontaminovanou vodou môže najmä u detí a citlivých osôb vyvolať podráždenie pokožky a očí, tráviace ťažkosti či ďalšie zdravotné komplikácie.
„Prosíme vás, aby ste tento zákaz v záujme vlastného zdravia plne rešpektovali a nevstupovali do vody,“ uviedla MČ s tým, že situáciu monitoruje a o výsledkoch nasledujúcich kontrolných rozborov bude obyvateľov informovať.
Kontakt s kontaminovanou vodou môže najmä u detí a citlivých osôb vyvolať podráždenie pokožky a očí, tráviace ťažkosti či ďalšie zdravotné komplikácie.
„Prosíme vás, aby ste tento zákaz v záujme vlastného zdravia plne rešpektovali a nevstupovali do vody,“ uviedla MČ s tým, že situáciu monitoruje a o výsledkoch nasledujúcich kontrolných rozborov bude obyvateľov informovať.