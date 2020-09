Bratislavský kraj eviduje 12 nových prípadov nového koronavírusu

Bratislava 7. septembra (TASR) - V Bratislavskom kraji evidujú nových 12 pozitívne testovaných osôb na nový koronavírus. TASR o tom informovala hovorkyňa tamojšieho regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Katarína Nosálová. Priblížila, že ide o osem mužov a štyri ženy. Najmladšia osoba má 11 rokov, najstaršia 65 rokov.



"Väčšina potvrdených prípadov sú osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19 i sporadické prípady, ktoré sú rozptýlené na území Bratislavy," uviedla.



Medzi pozitívnymi osobami sa nachádza podľa RÚVZ aj import zo zahraničia, konkrétne z Izraela. Epidemiologické šetrenia niektorých prípadov ešte nie sú dokončené a stále sa realizujú.



RÚVZ tiež pripomenul, že v okresoch Bratislava, Senec a Pezinok sa od nedele (6. 9.) do 30. septembra zakazuje organizácia hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Dovolená nie je ani organizácia akcií v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb. Zakázané budú aj návštevy v nemocniciach a interiéroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.



Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v dobe začiatku akcie negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín.



Hygienici dodali, že za nerešpektovanie opatrenia hrozí pokuta vo výške do 20.000 eur.