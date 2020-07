V Myjave je momentálne 27 pozitívne testovaných na nový koronavírus

Myjava 29. júla (TASR) – V stredu pribudli v okrese Myjava traja pozitívne testovaní na nový koronavírus. Informovala o tom hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne Ľudmila Bučková.



"V súvislosti s epidémiou, ktorá je momentálne v okrese Myjava, so šírením nového koronavírusu, sme vykonali šetrenie kontaktov tých, ktorí boli pozitívne testovaní. Celkovo sa uskutočnilo v nemocnici s poliklinikou v Myjave približne 150 výterov. Časť týchto kontaktov už bolo vyšetrených," uviedla Bučková.



Celkovo je k dnešnému dňu v okrese 27 pozitívnych testovaných prípadov. "Bolo vyšetrených zatiaľ 54 blízkych kontaktov a v priebehu dňa by mali byť známe výsledky ďalších vyšetrení. Keďže boli zistené ďalšie pozitívne prípady, šetríme ďalšie blízke kontakty," doplnila regionálna hygienička.



Podľa jej slov sú aktuálne prijaté opatrenia dostatočné. "Čo sa týka opatrení, ktoré prijalo mesto, boli konzultované aj s nami. Som presvedčená, že sú zatiaľ dostatočné. Ak by nám narástol počet pozitívne testovaných, tak by sme pristúpili, respektíve odporučili zákaz večerných podnikov a diskoték," uviedla Bučková.



Ako dodala, čo sa týka trvania opatrení, aj po konzultácii s primátorom mesta Myjava Pavlom Halabrínom tieto opatrenia budú predĺžené o ďalší týždeň, keďže pribudli nové prípady, a tým sa predĺžila aj doba karantény.