Zdravotníci: V okrese V. Krtíš sa počet respiračných ochorení zvýšil

Veľký Krtíš 9. októbra (TASR) - V okrese Veľký Krtíš sa v 40. týždni tohto roka zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o takmer 17 percent. Ochorenia hlásilo 71 percent lekárov pre deti a dorast a 64 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši na svojej oficiálnej webstránke.



Celkovo lekári hlásili 352 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo 72. Ich priebeh bol komplikovaný v piatich prípadoch, čo predstavuje 1,42 percenta zo všetkých akútnych respiračných ochorení. Komplikovali ich zápaly stredného ucha. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov. Výchovno-vzdelávací proces v školách v minulom kalendárnom týždni neodporúčali prerušiť. Vo Veľkokrtíšskom okrese evidovali 18 prípadov ochorenia COVID-19.



V okrese Poltár sa v minulom týždni zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení o viac ako 19 percent. Celkovo ich hlásili 240, chrípke podobných ochorení bolo 58. Priebeh bol komplikovaný v troch prípadoch. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine od šesť do 14 rokov. Týchto ochorení bolo 65. V Poltárskom okrese evidovali dva prípady ochorenia COVID-19. Uvádza to Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci na svojej oficiálnej webstránke.