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RÚVZ: V Pavliciach pribudol jeden prípad žltačky typu A
Najnovší prípad ochorenia v Pavliciach zaevidovali hygienici 19. novembra.
Autor TASR
Pavlice 25. novembra (TASR) - Počas uplynulého týždňa pribudol v obci Pavlice v okrese Trnava jeden prípad ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Kumulatívny počet chorých v rámci epidemického výskytu je 11 osôb v Pavliciach a jedna osoba vo Voderadoch. TASR to uviedla Zuzana Kováčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave.
Najnovší prípad ochorenia v Pavliciach zaevidovali hygienici 19. novembra. Vzhľadom na epidemický výskyt žltačky v Pavliciach vydal RÚVZ so sídlom v Trnave 11. novembra vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto ochorenia.
Hygienici na základe epidemiologického vyšetrenia určili osoby podozrivé z nákazy. Týmto osobám nariadili tzv. karanténne opatrenia, sú pod lekárskym dohľadom, podrobujú sa príslušným laboratórnym vyšetreniam a očkovaniu.
Najnovší prípad ochorenia v Pavliciach zaevidovali hygienici 19. novembra. Vzhľadom na epidemický výskyt žltačky v Pavliciach vydal RÚVZ so sídlom v Trnave 11. novembra vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto ochorenia.
Hygienici na základe epidemiologického vyšetrenia určili osoby podozrivé z nákazy. Týmto osobám nariadili tzv. karanténne opatrenia, sú pod lekárskym dohľadom, podrobujú sa príslušným laboratórnym vyšetreniam a očkovaniu.