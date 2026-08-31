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RÚVZ vydá stanovisko k električkovej radiále po posúdení podkladov
V súvislosti s električkovou radiálou zároveň pokračuje aj druhý súdny spor medzi hlavným mestom a jej zhotoviteľom.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava vydá záväzné stanovisko ku kolaudácii zmodernizovanej Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály po komplexnom posúdení predložených podkladov. Ide podľa neho o rozsiahlu a komplikovanú problematiku. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová.
„RÚVZ Bratislava vydá k žiadosti záväzné stanovisko bezodkladne po komplexnom posúdení predložených podkladov, nakoľko ide o rozsiahlu a komplikovanú problematiku,“ skonštatovala Nosálová s tým, že žiadosť bola úradu doručená koncom júna a z Úradu verejného zdravotníctva SR postúpená začiatkom júla.
Regionálny úrad zároveň pripomenul, že už v súhlasnom záväznom stanovisku z októbra 2015 k územnému konaniu upozornil stavebníka, teda hlavné mesto, že ku kolaudácii bude potrebné predložiť protokol z merania hluku z električkovej dopravy v kritických bodoch fasád obytnej zástavby. Preukázať sa mala účinnosť protihlukových opatrení v zmysle požiadaviek vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií, a to oproti pôvodnému stavu. V odôvodnení tohto záväzného stanoviska sa tiež uvádza, že cieľom stavby je zmodernizovať električkovú radiálu pri zabezpečení preferencie električkových vozidiel, dosiahnutí čo najvyššej prevádzkovej rýchlosti, pri súčasnom znížení hlučnosti trate a vibrácií.
„V rámci posudzovania jednotlivých etáp stavby vydal RÚVZ Bratislava viacero záväzných stanovísk, v ktorých taktiež upozornil stavebníka na to, že ku kolaudácii stavby sa vyžaduje predloženie protokolu z merania hluku, ktorým sa preukáže súlad nameraných hodnôt s požiadavkami vyhlášky,“ podotkla Nosálová.
S aktuálne podanou žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska bolo regionálnemu úradu predložené aj posúdenie hlukovej záťaže spôsobenej prevádzkou električkovej trate po modernizácii radiály z decembra 2025. Uvedené sú v ňom nové návrhy opatrení, ktorými sa má dosiahnuť dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v zmysle vyhlášky rezortu zdravotníctva. Konkrétne ide o znižovanie rýchlosti jazdy električiek do rýchlosti 30 km/h, zmenu štruktúry električiek (zvýšenie podielu nových električiek) či obmedzovanie počtu električiek pre jednotlivé referenčné časové intervaly.
Na margo posudzovania stavby ako „novej“ regionálny úrad podotkol, že nepožadoval zmenu posudzovania stavby. „V rámci kolaudácie RÚVZ vyžaduje splnenie legislatívou stanovených požiadaviek bez ohľadu na to, či ide o novovybudovanú stavbu alebo o jej modernizáciu,“ zdôraznila Nosálová. RÚVZ Bratislava tak reagoval na vyjadrenia bratislavského magistrátu, podľa ktorého mal regionálny úrad zmeniť svoj postoj a pri kolaudácii požadoval stavbu posudzovať ako novú, nie ako modernizáciu pôvodnej trate.
Dlhoočakávaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Rozsiahlu modernizáciu realizovalo vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z európskych peňazí.
Električková radiála však doteraz nie je kompletne skolaudovaná. V súčasnosti je podľa magistrátu skolaudovaných 50 stavebných objektov, 30 je naďalej povolených do predčasného užívania. Rovnaký počet skolaudovaných stavebných objektov z celkového počtu 80 uvádzalo hlavné mesto aj na jeseň 2024.
Podať žiadosť o kolaudáciu bude podľa hlavného mesta možné až po vydaní kladného stanoviska od RÚVZ Bratislava v súvislosti s hlukovou záťažou. Mesto zároveň deklaruje, že pôvodnú podmienku na zníženie tejto záťaže o tri decibely splnilo, pričom merania mali ukázať, že záťaž bola dodatočnými opatreniami znížená aj viac, a to o päť až deväť decibelov. Snahou je naďalej skolaudovať celý projekt.
V súvislosti s električkovou radiálou zároveň pokračuje aj druhý súdny spor medzi hlavným mestom a jej zhotoviteľom.
„RÚVZ Bratislava vydá k žiadosti záväzné stanovisko bezodkladne po komplexnom posúdení predložených podkladov, nakoľko ide o rozsiahlu a komplikovanú problematiku,“ skonštatovala Nosálová s tým, že žiadosť bola úradu doručená koncom júna a z Úradu verejného zdravotníctva SR postúpená začiatkom júla.
Regionálny úrad zároveň pripomenul, že už v súhlasnom záväznom stanovisku z októbra 2015 k územnému konaniu upozornil stavebníka, teda hlavné mesto, že ku kolaudácii bude potrebné predložiť protokol z merania hluku z električkovej dopravy v kritických bodoch fasád obytnej zástavby. Preukázať sa mala účinnosť protihlukových opatrení v zmysle požiadaviek vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií, a to oproti pôvodnému stavu. V odôvodnení tohto záväzného stanoviska sa tiež uvádza, že cieľom stavby je zmodernizovať električkovú radiálu pri zabezpečení preferencie električkových vozidiel, dosiahnutí čo najvyššej prevádzkovej rýchlosti, pri súčasnom znížení hlučnosti trate a vibrácií.
„V rámci posudzovania jednotlivých etáp stavby vydal RÚVZ Bratislava viacero záväzných stanovísk, v ktorých taktiež upozornil stavebníka na to, že ku kolaudácii stavby sa vyžaduje predloženie protokolu z merania hluku, ktorým sa preukáže súlad nameraných hodnôt s požiadavkami vyhlášky,“ podotkla Nosálová.
S aktuálne podanou žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska bolo regionálnemu úradu predložené aj posúdenie hlukovej záťaže spôsobenej prevádzkou električkovej trate po modernizácii radiály z decembra 2025. Uvedené sú v ňom nové návrhy opatrení, ktorými sa má dosiahnuť dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v zmysle vyhlášky rezortu zdravotníctva. Konkrétne ide o znižovanie rýchlosti jazdy električiek do rýchlosti 30 km/h, zmenu štruktúry električiek (zvýšenie podielu nových električiek) či obmedzovanie počtu električiek pre jednotlivé referenčné časové intervaly.
Na margo posudzovania stavby ako „novej“ regionálny úrad podotkol, že nepožadoval zmenu posudzovania stavby. „V rámci kolaudácie RÚVZ vyžaduje splnenie legislatívou stanovených požiadaviek bez ohľadu na to, či ide o novovybudovanú stavbu alebo o jej modernizáciu,“ zdôraznila Nosálová. RÚVZ Bratislava tak reagoval na vyjadrenia bratislavského magistrátu, podľa ktorého mal regionálny úrad zmeniť svoj postoj a pri kolaudácii požadoval stavbu posudzovať ako novú, nie ako modernizáciu pôvodnej trate.
Dlhoočakávaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Rozsiahlu modernizáciu realizovalo vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z európskych peňazí.
Električková radiála však doteraz nie je kompletne skolaudovaná. V súčasnosti je podľa magistrátu skolaudovaných 50 stavebných objektov, 30 je naďalej povolených do predčasného užívania. Rovnaký počet skolaudovaných stavebných objektov z celkového počtu 80 uvádzalo hlavné mesto aj na jeseň 2024.
Podať žiadosť o kolaudáciu bude podľa hlavného mesta možné až po vydaní kladného stanoviska od RÚVZ Bratislava v súvislosti s hlukovou záťažou. Mesto zároveň deklaruje, že pôvodnú podmienku na zníženie tejto záťaže o tri decibely splnilo, pričom merania mali ukázať, že záťaž bola dodatočnými opatreniami znížená aj viac, a to o päť až deväť decibelov. Snahou je naďalej skolaudovať celý projekt.
V súvislosti s električkovou radiálou zároveň pokračuje aj druhý súdny spor medzi hlavným mestom a jej zhotoviteľom.