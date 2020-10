KORONA OPATRENIE: V troch okresoch Trnavského kraja zakázali návštevy

Trnava 8. októbra (TASR) – Pre zvyšujúci sa počet prípadov ochorení na COVID-19 v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave s platnosťou od 9. októbra zákaz návštev v zariadeniach poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a pobytových zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) verejných i neverejných poskytovateľov. Informoval o tom regionálny hygienik Tomáš Hauko.



Zákaz návštev pri nemocničných lôžkach i v ZSS platí pre verejnosť okrem kňazov s cieľom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich. U všetkých takýchto poskytovateľov je zároveň zakázaná odborná prax žiakov strednej zdravotníckej školy a študentov vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.



V prípade zdravotníckych zariadení sú poskytovatelia po skončení hospitalizácie klienta ZSS, liečeného na iné ochorenie ako COVID-19, povinní mu zabezpečiť odber biologického materiálu na vyšetrenie SARS-CoV-2. Klient môže byť prijatý späť do ZSS až po negatívnom laboratórnom výsledku.



Pri nástupe klienta do ZSS musia poskytovatelia služby vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku vyšetrenia na SARS-CoV-2. Nerešpektovanie nariadení môže byť pokutované do výšky 20.000 eur. RÚVZ zároveň odporučil očkovanie proti chrípke všetkých zdravotníckych pracovníkov a všetkých zamestnancov a klientov ZSS.



Opatrenia sa podľa regionálneho hygienika zavádzajú z dôvodu, že v Trnavskom kraji bol zaznamenaný nárast chorobnosti na COVID-19 vo vekovej skupine 55- až 64-ročných a nad 65 rokov, ako aj nárast počtu hospitalizovaných osôb s potvrdeným ochorením COVID-19. "Za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je nad 50 osôb na 100.000 obyvateľov, na základe čoho v rámci stupňov celoštátneho semaforu COVID-19 sú okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany označené červenou farbou," konštatoval Hauko.



Cieľom opatrení je ochrana rizikových skupín ako seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou, u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh a spôsobiť úmrtie. "Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu, musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite seniorov," dodal hygienik. Dosahmi infekcie COVID-19 u klientov môže byť explozívne šírenie ochorenia s nepriaznivou prognózou v príslušnom zariadení a/alebo hromadný výskyt prípadov COVID-19 s ťažkými klinickými priebehmi vzniknutými v krátkom časovom období, ktoré môže viesť k rýchlemu vyčerpaniu kapacity akútnej lôžkovej starostlivosti v spádovej nemocnici.