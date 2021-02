RÚVZ zakázal prezenčnú výučbu v MŠ a ZŠ v okrese Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou 7. februára (TASR) - Základné a materské školy (MŠ) v okrese Bánovce nad Bebravou sa od pondelka (8. 2.) neotvoria. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne vydal vyhlášku, ktorá zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese zakazuje prejsť na prezenčnú výučbu.



Zákaz sa týka materských a základných škôl (ZŠ), špeciálnych ZŠ, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov i základných umeleckých škôl (ZUŠ). Rovnako platí pre zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne starostlivosti o deti do šiestich rokov a prevádzkarne výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.



"Zákaz sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve. Tiež zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti a zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života," uvádza sa vo vyhláške.



Vyhláška nadobúda účinnosť 8. februára.