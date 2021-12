RÚVZ zatvára školy v okrese Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa 2. decembra (TASR) - Pre zlú pandemickú situáciu sa nebude od pondelka (6. 12.) do piatka 17. decembra prezenčne vyučovať na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Stará Ľubovňa.



Zákaz prezenčného vzdelávania platí pre druhý stupeň základných škôl (ZŠ), druhý stupeň ZŠ pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné školy, praktické školy a odborné učilištia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas v uplynulých dňoch vyzval všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. Napriek lockdownu zostali totiž školy otvorené. Od konca novembra sa zatvorili základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy i krúžky a mimoškolské aktivity.