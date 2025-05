Ružiarsku sezónu v Medolandii otvoria nielen pre milovníkov ruží

Bratislava 23. mája (OTS) - Medolandia v Dolnej Krupej pripravuje na posledný májový deň Otvorenie ružiarskej sezóny. Podujatie ponúkne okrem zážitkových prehliadok Rozária Márie Henriety Chotekovej aj hudobné vystúpenia, občerstvenie a ochutnávky svetovo oceňovaných medovín z Medovinárstva APIMED.Už šiesty ročník podujatia sa začneRozárium v Medolandii otvorili pred šiestimi rokmi, návštevníci tu nájdu na jednom mieste vyše 250 odrôd a 2500 koreňov historických a vzácnych ruží z celého sveta. Návštevníci majú možnosť sa medzi nimi poprechádzať, užiť si ich čarovnú vôňu a jedinečnú krásu. Hlavným bodom celodenného programu budú, ktoré sa budú začínaťAtmosféru bude dotvárať hudobné vystúpenie Petra Leta s kapelou.V rámci ochutnávok medovín bude možné ochutnať aj. Medovina s názvom Maria Henrieta bola pomenovaná podľa grófky Chotekovej, zakladateľke prvého rozária na Slovensku práve v Dolnej Krupej. Grófka Choteková bola inšpiráciou pre obnovu tradície ružiarstva v obci a založenie nového rozária v areáli Medolandie a venovaného jej pamiatke.Súčasťou areálu je aj. Tu si budú môcť návštevníci vychutnať lahodné jedlá, dezerty a nápoje.V rámci sprievodného programu môžu hostia absolvovať komentované prehliadky Villy Apimed, medovej veže a podzemia. Deti môžu navštíviť Včelárium s historickými a modernými úľmi a včelárskym náučným chodníkom s pohybovými aktivitami.Pripravený bude predaj ruží, medovín, medov, medovej a ružovej kozmetiky.Vstupenky sa v predpredaji na webovej stránke Tootoot Otvorenie ružiarskej sezóny | Tootoot predávajú za 4 eurá, na mieste zaplatia dospelí 5 eur, študenti, seniori a držitelia preukazu ZŤP zaplatia 4 eurá. Rodinné vstupné (2 dospelí a 2 až 3 deti) stanovili na 12 eur, pričom deti do šesť rokov majú vstup zdarma.Do areálu sa je možné. Turistický 44-miestny autobus premáva počas víkendov zo železničnej stanice v Trnave do Dolnej Krupej až do 29. júna. Odchody má o 10:00 a 14:00 z Trnavy, naspäť ide o 13:30 a 17:30.Bližšie informácie nájdete v časti Aktuality na www.medolandia.sk