Ružín môže byť čistejší vďaka nezamestnaným z obcí, odkiaľ je odpad

Margecany 31. mája (TASR) - Ľudia bez práce v Hnileckej doline by mohli pomôcť k čistejšiemu Ružínu. Plánovaný projekt počíta so zamestnaním primárne obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z obcí, z ktorých odpad pochádza. Vytvoriť ho chcú po vzore národného projektu Ľudia a hrady. Ako na piatkovej tlačovej konferencii v Margecanoch informoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš, spustiť ho plánujú na jeseň.



"Nielen odstraňovanie následkov, ale predovšetkým zabraňovanie tomu, aby bol Ružín neustále zaplavovaný tonami odpadu, je excelentnou príležitosťou na to, ako zamestnať ľudí, ktorí žijú v tomto regióne a v lokalitách, ktoré sme identifikovali ako najväčších prispievateľov k tejto situácii," povedal v súvislosti s dlhodobým znečisťovaním Ružína odpadom.



Projekt by mal byť určený primárne pre ľudí žijúcich v rómskych osadách, a to v okrese Gelnica či v ďalších okolitých okresoch. Prostredníctvom zamestnania by sa mali zapojiť do manažmentu odpadu, čo by malo prispieť aj k zodpovednejšiemu prístupu k nemu.







"Naším cieľom je identifikovať obce, ktoré sa podieľajú na znečisťovaní, zamestnať ľudí, ktorí budú odpad nielen zbierať, ale aj manažovať spoluobčanov, aby nevznikal, respektíve, aby sa naučili odpad zbierať a hádzať tam, kam patrí," doplnil s tým, že projekt by mal prispievať aj k environmentálnej výchove.



Ďalšou fázou by mal byť vznik sociálnych podnikov, ktorý sa bude venovať práve odpadovému hospodárstvu. Zdroje na takýto projekt sú podľa Ondruša alokované v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 a je naň možné vyčleniť niekoľko miliónov eur.



"Iná cesta asi nie, než že im budeme platiť za to, že si budú robiť poriadok," povedal starosta Margecian Igor Petrik. Odstraňovanie odpadu, ktorý je do Ružína splavovaný najmä počas výdatných dažďov, bude podľa neho trvať viac ako len rok či dva.



Plánovanému projektu je naklonené aj občianske združenie Save Nature by Čivas. Podľa jeho predsedu Ladislava Stupáka čistenie Ružína realizujú tri- až štyrikrát ročne, pričom zakaždým vyzbierajú 300 až 500 vriec odpadu. Ide napríklad o nezálohované plastové fľaše, hračky, ale aj nábytok, chladničky a iné.