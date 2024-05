Ružiná je napustená na 75 percent, obce očakávajú dobrú letnú sezónu

Ružiná/Divín 12. mája (TASR) - Vodná nádrž Ružiná v okrese Lučenec sa môže po piatich rokoch dočkať plnohodnotnej letnej turistickej sezóny. Po troch rokoch od začiatku napúšťania priehrady po jej rekonštrukcii je v nádrži dostatok vody aj na kúpanie či vodné športy. Pre TASR to uviedli vodohospodári i starostovia tunajších obcí.



"K dnešnému dňu je vodná stavba Ružiná naplnená na úrovni 252,96 metra nad morom, čo predstavuje naplnenie na 75 percent celkového objemu. To sú len dva metre od jej možného maxima. Z vodohospodárskeho hľadiska je vodná stavba v rozmedzí minimálnej a maximálnej prevádzkovej hladiny a je pripravená na využívanie návštevníkmi," uviedol pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Vlani pred letnou sezónou bola priehrada Ružiná naplnená na približne 36 percent jej objemu. Pre nedostatok vody bolo kúpanie či iné rekreačné aktivity výrazne obmedzené. Samosprávy kritizovali aj zarastené brehy, ktoré po vypustení priehrady pokryli náletové dreviny či burina.



Podľa obce Ružiná sa vlani v priehrade nedalo kúpať takmer vôbec. "Boli tam kroviny, všetko bolo zarastené. Teraz voda stúpla rapídne nad očakávania, počas horúčav bolo v minulosti vody už aj menej," skonštatoval pre TASR starosta obce Jozef Líška. Dodal tiež, že tento rok už na priehradu chodia napríklad surfisti a vidieť bolo aj niekoľko plavcov.



Situáciu v porovnaní s minulým rokom vidí pozitívnejšie aj obec Divín, ktorá leží na severnej strane vodnej nádrže. "Odhadovalo sa, že priehrada bude dotekať dva až tri roky. Pomohli tomu aj výdatné zrážky počas predchádzajúcej zimy a v jarnom období. Z hľadiska prípravy pláží urobíme, ešte kým sa vodná nádrž nenaplní, všetko pre to, aby brehy a dno nádrže boli vyčistené v súlade s predpismi o ochrane prírody a prichádzajúci návštevníci odchádzali spokojní," uviedol pre TASR starosta obce Ján Sivok.



Vodná nádrž Ružiná bola postavená medzi rokmi 1969 a 1973 na účely protipovodňovej ochrany, priehrada tiež slúži na rekreáciu a rybárstvo. V roku 2019 bola nádrž z dôvodu rekonštrukcie vypustená, s jej opätovným napúšťaním sa začalo v lete 2021. "Vodná stavba Ružiná oslavuje tento rok 50. výročie od spustenia do prevádzky a z tohto dôvodu plánujeme v sobotu 22. júna deň otvorených dverí," dodal Bocák.