Ružinov a ukrajinský Cherson nadviažu partnerskú spoluprácu

Bratislava 29. júna (TASR) - Bratislavský Ružinov a ukrajinské mesto Cherson budú partnerskými mestami. Mestská časť a územné spoločenstvo mesta by mali nadviazať spoluprácu s cieľom vzájomnej podpory spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja. Rozhodli o tom tento týždeň ružinovskí miestni poslanci, keď schválili dohodu a partnerských vzťahoch a spolupráci.



"Teším sa na začiatok spolupráce. Predpokladám, že sa pretaví aj do podoby nejakých konkrétnych projektov, a že budeme môcť byť prítomní aj po skončení vojny pri pomoci s obnovou na tomto území," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Mestská časť bola podľa neho oslovená zo strany Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku. Snahou je nájsť partnerské mestá pre tie mestá, ktoré sú postihnuté vojnou na Ukrajine. Ružinov tak nadviazal komunikáciu s mestom Cherson, respektíve chersonskou oblasťou. V minulosti tam žilo viac ako 300.000 obyvateľov, v súčasnosti je to zhruba 90.000, čo sa veľkostne podobá Ružinovu.



"Nadviazanie partnerstva je z našej strany aj snaha symbolicky pomôcť tomuto regiónu. V Ružinove sme urobili mnoho zbierok pre Ukrajinu, takisto sme obcou na Slovensku, ktorá má na svojom území najviac odídencov z Ukrajiny," skonštatoval Chren.



Spolupráca sa má týkať najmä výmeny skúseností, vedomostí a informácií v oblasti podpory odídencov na území mestskej časti, činnosti samosprávnych orgánov či zvyšovania povedomia o Európskej únii. Rovnako tak voľnočasových aktivít mládeže a seniorov, vzdelania a kultúry, vedy a osvety, cestovného ruchu a športu, ochrany životného prostredia, ale tiež podpory podnikateľských aktivít, strategického plánovania či urbanizmu a regenerácie mesta. Počíta sa tiež so spoluprácou na konkrétnych projektoch v týchto oblastiach. Na základe tejto spolupráce by sa mali zároveň rozšíriť spoločenské, hospodárske a kultúrne možnosti aj voči ďalším členským štátom EÚ.