Ružinov a Vagus budú spolupracovať pri zamestnávaní ľudí bez domova

Bratislava 30. júna (TASR) - Bratislavský Ružinov a občianske združenie (OZ) Vagus budú spolupracovať pri zamestnávaní ľudí bez domova. Schválením memoranda o spolupráci o tom tento týždeň rozhodlo ružinovské miestne zastupiteľstvo. Mestská časť tým nadväzuje na viaceré obdobné spolupráce z minulosti.



"Cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí sa potrebujú začleniť do bežného života, a to tým, že im poskytneme prácu. Snahou je, aby získaním práce a ďalších návykov mohli vyriešiť svoju ťažkú životnú situáciu a vrátiť sa do bežného života," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Mestská časť sa podľa starostu dlhodobo snaží spolupracovať so začlenením rôznych znevýhodnených osôb či už do pracovného procesu alebo do života ako takého. V minulosti napríklad samospráva spolupracovala s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova v Bratislave alebo s osobami, ktoré boli odsúdené na tresty verejnoprospešných prác. A to tým, že im ponúkla prácu v podniku verejnoprospešných prác, ktorý okrem iného kosí, zametá, čistí či odhŕňa sneh.



"Tieto spolupráce boli do veľkej miery úspešné. Nadviazanie spolupráce s občianskym združením Vagus je pokračovaním v týchto projektoch," poznamenal Chren.



Občianske združenie Vagus vzniklo v roku 2011. Hlavným cieľom jeho vzniku bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bolo otvorenie denného centra pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v hlavnom meste neexistovalo. Koncom roka 2013 bol spustený program Domec, teda denné nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova. O rok neskôr sa podarilo spustiť program kaviarne DOBRE&DOBRÉ v budove Starej tržnice, ktorá poskytovala pracovné miesta ľuďom na ceste z ulice.