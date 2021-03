Ružinov apeluje na ľudí, aby udržiavali čistotu a nevytvárali skládky

Bratislava 16. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov apeluje na obyvateľov, aby vo svojom okolí udržiavali čistotu a na likvidáciu odpadu využívali zberné dvory, služba ktorých je pre nich bezplatná. Reaguje tak na početné podnety týkajúce sa pribúdania čiernych skládok na rôznych opustených miestach, v mnohých prípadoch v blízkosti samotných zberných dvorov. Mestská časť zároveň dementuje tvrdenia niektorých obyvateľov, ktorí za pôvodcov skládok označujú často ľudí bez domova.



"Prednedávnom kolegovia z VPS čistili takéto 'skládky' a zozbierali desiatky pneumatík. Ale pravidelne nachádzame kusy nábytku, veľké elektrospotrebiče, časti počítačových zostáv a materiál z prerábok bytov. Takže je viac než zrejmé, že pri tomto druhu odpadov naozaj nemôžeme ukazovať prstom na bezdomovcov," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.



Okrem skládok na rôznych opustených miestach, kam ľudia privážajú odpad na autách, rieši mestská časť najčastejšie neporiadok a odpadky pri kontajnerových stojiskách. Opakujúce sa prípady sa týkajú desiatok miest na území Ružinova. "Častým argumentom je to, že napríklad vo vnútroblokoch nie je dostatok košov na separovaný odpad," priblížila Tóthová.



V tejto súvislosti upozorňuje, že ich počet musí riešiť správca priamo s mestskou organizáciu Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), samospráva do tohto procesu nevstupuje. Mestská časť tiež pripomína, že úlohou správcu je rovnako dočisťovanie kontajnerového stojiska. "Takže ak niekto rozsype odpadky vedľa smetiaka, je zodpovednosťou správcu, aby toto miesto vyčistil, v opačnom prípade im hrozí pokuta," poznamenala Tóthová. V prípade právnickej osoby môže byť pokuta do výšky 6638 eur.



Mestská časť sa preto pravidelne snaží upozorniť na túto povinnosť správcov, a teda aj majiteľov bytov, či už na sociálnej sieti, alebo prostredníctvom miestnych komunikačných kanálov. "Čím menej máme práce so skládkami, tým viac sa môžeme venovať iným činnostiam, ako je napríklad čistenie ciest a chodníkov," odkázala mestská časť na sociálnej sieti. Zároveň poďakovala tým, ktorí sa správajú zodpovedne.