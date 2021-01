Ružinov bojuje proti dlhodobo stojacim autám na parkoviskách

Bratislava 12. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov sa rozhodol bojovať proti dlhodobo stojacim vozidlám na verejných parkoviskách zbytočne zaberajúcim parkovacie miesta, teda vrakom, nepojazdným či nevyužívaným autám. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach. Parkovanie takéhoto dlhodobo stojaceho vozidla bude spoplatnené.



"Cieľom VZN je, aby si majitelia takýchto vozidiel nerobili z verejných parkovísk odstavné plochy pre vozidlá, ktoré väčšinou nie sú spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách," uviedla pre TASR miestna poslankyňa a spracovateľka materiálu Michaela Biharyová, poukazujúc na to, že za zabratie verejného priestranstva sa platí napríklad aj pri stavbe lešenia pri zatepľovaní či pri pristavení kontajnera.



Problémom sú dva typy odstavených vozidiel. Pri prvom ide o vozidlá, ktoré nemajú platnú STK a EK, ale majú EČV. Druhým typom sú tie vozidlá, ktoré okrem neplatnej STK a EK nemajú ani EČV. Hoci riešenie prvého typu je zložitejšie, pretože takéto vozidlá musí mestská časť najprv nahlasovať na okresný úrad, aby mohli byť najprv vyradené z evidencie, v oboch prípadoch trvá odtiahnutie vozidla v zmysle zákona dlho. Napríklad v prípade druhého typu trvá postup v priemere pol roka od nahlásenia vozidla. Takýchto vozidiel je podľa poslankyne veľmi veľa nielen v Ružinove, ale celej Bratislave.



"Buď ide o nezodpovednosť, ľahostajnosť, ale boli aj prípady, že niekto zdedil vozidlo a nemal ani vodičský preukaz a dedičstvo nechal odstavené pred domom. Ďalším prípadom bolo vozidlo dočasne odhlásené z prevádzky, ale majiteľ sa ho nechcel vzdať a nechal ho na parkovisku pred bytovým domom," priblížila Biharyová. Rovnako sa podľa nej našlo pár ukradnutých vozidiel, prípadne vozidlá alebo prívesy, ktoré slúžili len ako reklama.



Po novom by to malo v praxi fungovať tak, že obyvatelia budú naďalej takéto vozidlá nahlasovať na miestny úrad. Poverený pracovník ich zadokumentuje a po určitom čase dostane majiteľ na vozidlo upozornenie o platnom VZN a vyrubení dane. Po 60 dňoch začne mestská časť správne konanie na vyrubenie dane, čo je obdobný postup ako pri akomkoľvek podnete na nelegálne zabratie verejného priestranstva, napríklad pri terase bez platenia dane, veľkokapacitnom kontajneri či ohradení priestranstva. Sadzba je 1,2 eura za štvorcový meter na deň.



Ružinov sa pri VZN inšpiroval Banskou Bystricou, Žilinou alebo Liptovským Mikulášom.