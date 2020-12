Ružinov bude budúci rok hospodáriť s rozpočtom vyše 62,8 milóna eur

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 62,8 milióna eur. Rozhodli o tom v utorok poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ), keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2021. Starosta Ružinova Martin Chren v tejto súvislosti ocenil konštruktívny prístup poslaneckých klubov k rozpočtu.



"Rozpočet sa nezostavoval ľahko, hlavne pre koronakrízu a výpadkom príjmov. Napriek tomu plánuje Ružinov v budúcom roku rekordné investície, ktoré sú do veľkej miery kryté aj z príjmov z developerského poplatku, a čerpáme aj investičný úver, ktorý sme tento rok za výhodných podmienok získali," uviedol pre TASR Chren.



Najvýraznejšou investíciou, ktoré obyvatelia uvidia, bude podľa starostu veľká rekonštrukcia detských ihrísk, napríklad na Sedmokráskovej, Medzilaboreckej či Martinčekovej ulici, v prácami by sa malo začať aj na Bachovej a Tekovskej ulici na Nivách. Opravy by sa mala dočkať aj celá bežecká dráha okolo Štrkoveckého jazera. Zrekonštruované by malo byť tiež rekordné množstvo ciest a chodníkov v ružinovských lokalitách, teda v Trnávke, Prievoze, Pošni, Nivách, Štrkovci, Ostredkoch, Ružovej doline a Trávnikoch.



"Spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy plánujeme naštartovať súťaž na revitalizáciu trhoviska Miletičova. V budúcom roku by sme chceli zveľadiť aspoň dve menšie trhoviská, ktoré máme na Bachovej a Herlianskej ulici," poznamenal Chren. Rekonštrukcie sú naplánované aj v oblasti školstva či domovoch seniorov, ale i požiarnej zbrojnice, prízemia budovy miestneho úradu na kontaktné pracovisko s občanmi spolu s opravou terás pod budovou úradu pre zvýšenie bezpečnosti občanov. Zapojiť chce aj dotáciu z Úradu vlády SR na projekt plavárne.



Ružinov bude budúci rok hospodáriť s vyššou sumou ako najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka, ktorá bude hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 51,4 milióna eur.