Ružinov bude budúci rok hospodáriť s vyše 65,6 mil. eur

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 65,6 milióna eur. Rozhodli o tom poslanci na decembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2022. Najväčšími prioritami sú školstvo, sociálna oblasť a investície do športovej a detskej infraštruktúry.



"Ružinov bude v roku 2022 hospodáriť s rekordným rozpočtom vo výške skoro 66 miliónov eur. Rozpočet sa nesie v znamení najväčších priorít," povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Priznal však, že rozpočet je poznačený aj pandémiou a muselo sa pristúpiť prvýkrát v histórii k plošným škrtom výdavkov v úrade i podriadených organizáciách mestskej časti.



V oblasti vzdelávania je naplánovaná napríklad výstavba dvoch základných škôl, ale aj viaceré plány v materských školách. V sociálnej oblasti sú navrhnuté viaceré rekonštrukcie v domovoch pre seniorov, dennom centre i detských jasliach. V rozpočtovej kapitole pre oblasť životného prostredia sa počíta s revitalizáciou parku na Metodovej ulici či modernizáciou trhoviska Miletičova.



Mestská časť má tiež v pláne modernizáciu obecných bytov, rekonštrukciu detských ihrísk a verejných priestranstiev či vybudovanie nového psieho výbehu. Dokončiť by sa mala napríklad aj oprava bežeckej dráhy okolo Štrkoveckého jazera. Starosta verí, že sa pohne projekt prvého verejného garážového domu, ktorým chce mestská časť riešiť situáciu na sídliskách. Budúci rok má byť podľa neho aj v znamení vytvárania nových parkovacích zón.



"Začíname zbierať aj ovocie práce, ktorá si vyžadovala niekoľkoročnú projektovú prípravu. Dobrou správou je, že budúci týždeň by mala byť zverejnená aj architektonická súťaž na výber tvorcov novej ružinovskej plavárne," doplnil Chren.