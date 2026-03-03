< sekcia Regióny
Ružinov bude čerpať investičný úver vo výške 12,2 milióna eur
Bratislava 3. marca (TASR) - Bratislavský Ružinov bude čerpať investičný úver vo výške 12,2 milióna eur. Financovať ním chce viaceré investície v oblasti školstva či dopravy, veľká časť má slúžiť na prefinancovanie eurofondov. Investičný úver podpísalo v utorok vedenie mestskej časti s VÚB bankou.
Veľká časť z toho má slúžiť na prefinancovanie európskych fondov, keďže investičných projektov, ktoré tento rok mestská časť rozbieha, je veľa a z vlastných zdrojov by ich nedokázala prefinancovať. Veľkú časť Európska únia neskôr mestskej časti preplatí, avšak starosta Ružinova Martin Chren pripomenul, že najprv treba projekty vybudovať a skolaudovať, pričom práve na to slúžia investičné úvery.
Veľká časť z toho má slúžiť na prefinancovanie európskych fondov, keďže investičných projektov, ktoré tento rok mestská časť rozbieha, je veľa a z vlastných zdrojov by ich nedokázala prefinancovať. Veľkú časť Európska únia neskôr mestskej časti preplatí, avšak starosta Ružinova Martin Chren pripomenul, že najprv treba projekty vybudovať a skolaudovať, pričom práve na to slúžia investičné úvery.
Ďalšou dôležitou témou je rozvoj školstva. Za posledných 15 rokov stúpol počet detí v ružinovských základných školách zhruba z 3000 na 6000, preto je potrebné rozširovať školské budovy. Starosta zároveň podotkol, že Ružinov je najrýchlejšie rastúca samospráva na Slovensku a len v oblasti Mlynských nív majú v ďalších rokoch pribudnúť tisíce obyvateľov. „Musíme stavať nové školy, škôlky, centrá voľného času, športoviská a podobne aj tam,“ poznamenal pre TASR Chren.
Šéf miestnej samosprávy zároveň podotkol, že brať si úver nemusí byť vždy „zlé“, závisí to od podmienok. Poukázal napríklad na to, že mestská časť dokázala „vytendrovať vo veľmi silných súťažiach“ veľmi dobré úrokové miery a požičiava si výrazne lacnejšie ako štát. Druhou vecou podľa neho je, na čo ten úver slúži. Ak si otec rodiny zoberie pôžičku, aby išiel hrať do automatov, každý vie, že to nie je podľa neho dobré. Ak si však rodina zoberie pôžičku na vzdelanie svojich detí alebo hypotéku na to, aby mala kde bývať, tak hoci jej stúpne zadlženosť, ide o investíciu do budúcnosti.
„Musíme, jednoducho, stavať nové školy, musíme investovať do infraštruktúry. Vieme, že peniaze v budúcnosti dostaneme zo všetkých tých developerských poplatkov, z daní, ale nemôžeme si dovoliť najprv desať rokov čakať, kým budeme mať dosť peňazí, a potom postaviť novú školu pre sídlisko, kde už žijú ľudia a nemajú kam dať svoje deti,“ priblížil Chren.
Financie sa majú týkať výstavby novej základnej školy, materskej školy, rekonštrukcie ciest, zvýšenia počtu parkovacích miest či výstavby detských ihrísk.