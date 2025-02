Ružinov bude hospodáriť s vyše 105 mil. eur, investuje financie z EÚ

Bratislava 12. februára (TASR) - Bratislavský Ružinov bude v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 105 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok (11. 2.) miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2025. Mestská časť týmto krokom zároveň vystupuje z rozpočtového provizória. Napriek náročným časom je rozpočet podľa starostu Ružinova Martina Chrena historicky najviac rozvojový, viac ako tretinu výdavkov tvoria investície.



"Ružinov bude tento rok hospodáriť s rekordným rozpočtom. Jedným dychom však musím povedať, že aj keď je ten rozpočet silno rozvojový, nie je to z vlastných zdrojov. Ale vďaka tomu, že sme roky pripravovali čerpanie projektov z fondov EÚ a tento rok by sa to čerpanie malo začať," uviedol pre TASR Chren.



Mestská časť má podľa neho pripravených viacero projektov, kde má predschválené financie zo zdrojov integrovaných územných stratégií, európskych fondov. Ide napríklad o rekonštrukciu chátrajúceho domu kultúry na Trnávke, stavebné práce by chcela samospráva spustiť do konca roka, čaká ju ešte povoľovací proces a obstarávanie. Rekonštrukcia čaká aj miestny úrad, financie plánuje mestská časť investovať aj do verejných priestorov, detských ihrísk a športovísk, na obnovu vnútroblokov či do zelených opatrení.



Mestská časť si zároveň zoberie nový investičný úver, ktorý potrebuje na rozširovanie kapacít škôl a škôlok. Už čoskoro by sa mala začať napríklad výstavba nového pavilónu školy na Vrútockej ulici. Kolaudácia je odhadovaná na začiatok roka 2026. Okrem toho má samospráva v pláne aj kúpu dvoch nebytových priestorov v dvoch developerských projektoch, ktoré by neskôr prestavala na škôlky. Starosta verí, že aspoň jednu z nich sa podarí otvoriť tento rok v septembri.



Pol milióna eur má mestská časť vyčlenených na architektonickú súťaž a projekt úplnej prestavby Areálu hier Radosť na Štrkovci. Značnou investíciou má byť aj definitívne riešenie železničného priecestia na Ivánskej ceste. S hlavným mestom je dohoda, že ak mestská časť prinesie projekt a stavebné povolenie na zabezpečenie priecestia, hlavné mesto zaplatí realizáciu. "Podjazd ani nadjazd sa tam vybudovať nedá. Dá sa však rozšíriť cesta, priechod pre chodcov a zo všetkých strán osadiť semafory spojené s vlakovou signalizáciou," približuje Chren na sociálnej sieti.



V oblasti dopravy bude mestská časť investovať aj do realizačného projektu TIOP Ružinov, konkrétne do parkovacieho domu na súčasnom parkovisku na konečnej linky 39.