Ružinov bude tento rok hospodáriť s viac ako 51 miliónmi eur

Bratislava 4. februára (TASR) - Bratislavský Ružinov bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 51 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ), keď jednohlasne schválili rozpočet mestskej časti na rok 2020. Samospráva sa tak dostáva z rozpočtového provizória.



"Máme naplánovaných množstvo investičných aktivít a počas roka plánujeme refinancovať naše staré úvery a vziať si nový investičný úver. Verím, že práve tento rok bude takým rokom, keď budú Ružinovčania vidieť aj väčšie zmeny," uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren.



Jednou z veľkých tém pre mestskú časť má byť parkovacia politika a rozširovanie rezidentských zón, najmä na území Nív, pracovať by sa malo začať aj na projektoch garážových domov vo vnútroblokoch. Mestská časť chce tiež zainvestovať do rekonštrukcie budovy miestneho úradu a na prízemí úradu vybudovať moderné klientske centrum hodné 21. storočia.



Jednou z významných a veľkých investícií by mala byť obnova historickej požiarnej zbrojnice v Prievoze, predpokladané náklady sa odhadujú na približne 900.000 eur. "Málokto vie, že Ružinov nemá profesionálnych hasičov, len kvalitných dobrovoľných hasičov. Táto investícia bude znamenať nielen záchranu historickej pamiatky, ale aj profesionalizáciu dobrovoľných hasičov," poznamenal Chren. Obnovy by sa mali dočkať aj priestory mestskej polície v Ružinove, viac peňazí je alokovaných aj na obnovu detských ihrísk.



Investície sú naplánované aj v oblasti školstva. Mestská časť chce napríklad vybudovať novú škôlku prístavbou materskej školy na Šťastnej ulici. Kapacita nového predškolského zariadenia sa odhaduje na 88 detí, čím by mala samospráva byť schopná prijať všetky deti staršie ako tri roky hlásiace sa do ružinovských škôlok. Mestská časť tiež finišuje s projektom novej školy s deviatimi triedami na Medzilaboreckej ulici, ktorý by chcela financovať aj z eurofondov. Spracovať by sa mal taktiež projekt obnovy schátranej budovy bývalej školy na Vietnamskej ulici.



Najviac financií z rozpočtu, viac ako 26,6 milióna eur, pôjde na oblasť školstva, ktorá je definovaná materskými a základnými školami vrátane školských jedální. Na sociálne služby, ktoré pokrývajú starostlivosť o seniorov, starostlivosť o rodinu a dieťa, ale tiež príspevky v sociálnej pomoci, by mala byť alokovaná suma viac ako 5,3 milióna eur.



Rozpočtová kapitola týkajúca sa komunikácií a verejných priestranstiev, teda údržby a budovania ciest a chodníkov, má schválené viac ako tri milióny eur. Rozpočtový program Prostredie pre život, ktorý tvorí verejná zeleň či detské a športové ihriská, má vyčlenených viac ako 2,8 milióna eur. Kapitola kultúry by mala zhltnúť viac ako 1,89 milióna eur a šport viac ako milión eur.



Mestská časť pracovala na rozpočte na rok 2020 už vlani, avšak čakalo sa na schválenie rozpočtu hlavného mesta. Ním došlo aj k zvýšeniu príjmov pre mestské časti, hlavne zvýšením dane z nehnuteľnosti. Starosta priznal, že ak by k tomu nedošlo, Ružinov by čakalo "uťahovanie opaskov".