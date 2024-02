Ružinov bude tento rok hospodáriť s viac ako 86 miliónmi eur

Bratislava 6. februára (TASR) - Bratislavský Ružinov bude v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 86 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2024. Mestská časť týmto krokom zároveň vystupuje z rozpočtového provizória.



Podľa starostu Ružinova Martina Chrena bola príprava tohtoročného rozpočtu mestskej časti, ako aj pre ostatné samosprávy, najťažšia, akú kedy zažila. Dôvodom sú opatrenia prijaté predchádzajúcimi vládami. "Mali veľmi negatívny dosah v minulom roku a ešte horší majú v tomto roku. Za mňa je to prvý rozpočet, ktorý predkladám po piatich rokoch ako starosta, s ktorým som sám nespokojný," uviedol pre TASR Chren.



Napriek tomu má mestská časť plánované aj veľké investičné a rozvojové aktivity a výdavky, a to na úrovni takmer 21 miliónov eur. Avšak tie sú podmienené získaním financií z externých zdrojov. "Počítame so získaním zdrojov z Európskej únie alebo zdrojov z plánu obnovy," poznamenal Chren s tým, že ak sa finančné krytie získať nepodarí, samospráva nebude vedieť postaviť tri škôlky či školu.



Výdavky v "rekordnej výške" sú plánované aj na opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk. Na tie plánuje mestská časť vynaložiť 2,3 milióna eur nad rámec rozpočtovanej sumy na budovanie mikroparkovacích miest a bežné opravy. Je to čiastočne aj v súvislosti s parkovacou politikou. "Tu sa to snažíme vykrývať hlavne zo zdrojov developerského poplatku," podotkol Chren s tým, že tento rok očakávajú výnos vo výške zhruba troch miliónov eur.



Samospráva už v súčasnosti vie, že rozpočet bude musieť v priebehu roka meniť. Zároveň však verí, že sa jej podarí získať aj nejaké dodatočné príjmy. "Sme tiež pripravení pristúpiť v polroku k nejakému viazaniu výdavkov a znižovaniu niektorých výdavkov, ak pôjde hospodárenie horšie, ako sme čakali," dodal Chren s tým, že ich budú môcť napríklad odsunúť.